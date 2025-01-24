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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.  

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:57
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        AB Yüksek Temsilci Kallas Ankara'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.

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