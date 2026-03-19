        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere çıktığı bölge ziyareti devam ediyor. Bakan Fidan, Riyad'daki temaslarının adından bugün Katar'ı ziyaret edecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.03.2026 - 10:24
        Bakan Fidan Katar'a gidecek
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar'a ziyaret düzenleyeceği bildirildi.

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bugün Katar'ı ziyaret edeceği ifade edildi.

        Fidan, dün, bölgedeki son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katılmıştı.

        Bakan Fidan, 17 Mart'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı

