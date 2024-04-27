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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Londra'da görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Londra'da görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:51
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        Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Sözcü Keçeli paylaşımda, "Sayın Yunanistan Başbakanı'nın (Kiryakos Miçotakis) önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #yunanistan
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