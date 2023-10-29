Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için paylaştığı mesajında, "Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

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Bakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin, 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikası ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü Türkiye olarak daha adil dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Cumhuriyetimizin ilanının Temsilciliklerimiz ve İstanbul’da mukim yabancı ülke Misyonlarına bildirildiği 30 Ekim 1923 tarihli Diplomatik Arşiv Belgesi



Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun! 🇹🇷#KöklüGeçmiştenParlakGeleceğe#TürkiyeYüzyılı pic.twitter.com/Idm1NM6XPJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 29, 2023

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ise, Cumhuriyetin ilanının temsilciliklerimiz ve İstanbul'da mukim yabancı ülke misyonlarına bildirildiği 30 Ekim 1923 tarihli diplomatik arşiv belgesi paylaşıldı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.