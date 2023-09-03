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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan İran ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Kerkük'te yaşananlara ilişkin konuşan Fidan, "Irak makamları şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermeli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:08
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        Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kerkük'ün huzur ve istikrarı, Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz." dedi.

        Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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        Kerkük'ün etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak'ın küçük bir modelini teşkil etmekte olduğunu belirten Fidan, "Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz." dedi.

        Fidan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde kurulan hükümetin ülkeye bir istikrar getirdiğini aktararak, "Özellikle, kendisinin ve hükümetinin uzun vadede alt yapı ve üst yapı konularında, yatırım konularında verdiği çabaları destekliyoruz. Bunun Irak'ın bugünü ve geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Böyle bir dönemde, Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Bu tür gerginliklere mahal verilmemesi gerektiği yönündeki görüşlerin, Irak makamlarıyla daha önce paylaşıldığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

        "(Kerkük) Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Kerkük yakın zamanda büyük acılar ve katliamlar yaşamış kadim bir şehirdir. Bu şehirdeki hassas toplumsal dengelerin korunması, temsil ve idarede tüm toplumsal kesimlere eşit söz hakkı verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu çerçevede, şehirde tüm kesimlerin eşit bir şekilde temsilinin sağlanması ve idareye katılımını da uzun zamandır biliyorsunuz bu formülü destekliyoruz. Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

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        #hakan fidan
        #iran
        #Kerkük
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