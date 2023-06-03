Yeni Dışişleri Bakanı, 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 4 Haziran'da eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi beklenirken gözler Yeni Dışişleri Bakanının kim olacağına çevrildi. İşte Dışişleri Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak? sorsunun cevabına ilişkin merak edilen detaylar...