Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamaları 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Afganistan'daki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu Kabil Havalimanı'na yönelik, "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Taliban, Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın tanınması hakkında soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hükümetin kurulması gerekiyor. Ülkede birlik beraberlik isteniyorsa herkesi kapsayacak bir hükümet kurulması gerekiyor. Kurulan hükümette kadınların da olması bizim temennimiz. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz." dedi.

Taliban'ın hükümet kurma törenine Türkiye'nin davet edildiği iddiasına yanıt veren Çavuşoğlu, "Hükümet henüz kurulmadı ve bize de bir davet gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

MISIR İLE İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER

Mısır ile ikinci tur görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Daha önce heyetimiz gitmişti, şimdi onlardan bir heyet ülkemize geldiler. Bakanlıkta arkadaşlarımız görüşüyor. Birlikte görüşmeler sonrası karar verirsek karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda gerekli adımları atarız. Hangi konularda adım atacağımız konusunda hem fikir olursak adımlar atılır." dedi.

"AMERİKA İLE İLİŞKİLERİMİZDE GELECEĞE BAKMAK İSTİYORUZ"

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi hakkındaki soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma. Amerika'nın bunu kabullenmesi gerekiyor. Biz Amerika ile ilişkilerimizde geleceğe bakmak istiyoruz. S-400 meselesine yaptırım uyguladılar ama biz hep diyalogdan yana teklif getirdik, o tekliflerimizi kabul etmediler. Amerika eğer bize satabilirse, anlaşabilirsek, kongreden geçirebileceklerse daha pahalı olmasına rağmen alabiliriz, Amerikan sistemi de alabiliriz, bizim bir yerden almamız gerekiyor." dedi.

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