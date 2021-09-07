Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamaları
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamaları

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Taliban, Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor" dedi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamaları
Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamaları
0:00 / 0:00
DHA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Afganistan'daki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu Kabil Havalimanı'na yönelik, "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Taliban, Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın tanınması hakkında soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hükümetin kurulması gerekiyor. Ülkede birlik beraberlik isteniyorsa herkesi kapsayacak bir hükümet kurulması gerekiyor. Kurulan hükümette kadınların da olması bizim temennimiz. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz." dedi.

Taliban'ın hükümet kurma törenine Türkiye'nin davet edildiği iddiasına yanıt veren Çavuşoğlu, "Hükümet henüz kurulmadı ve bize de bir davet gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

MISIR İLE İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER

Mısır ile ikinci tur görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Daha önce heyetimiz gitmişti, şimdi onlardan bir heyet ülkemize geldiler. Bakanlıkta arkadaşlarımız görüşüyor. Birlikte görüşmeler sonrası karar verirsek karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda gerekli adımları atarız. Hangi konularda adım atacağımız konusunda hem fikir olursak adımlar atılır." dedi.

"AMERİKA İLE İLİŞKİLERİMİZDE GELECEĞE BAKMAK İSTİYORUZ"

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi hakkındaki soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma. Amerika'nın bunu kabullenmesi gerekiyor. Biz Amerika ile ilişkilerimizde geleceğe bakmak istiyoruz. S-400 meselesine yaptırım uyguladılar ama biz hep diyalogdan yana teklif getirdik, o tekliflerimizi kabul etmediler. Amerika eğer bize satabilirse, anlaşabilirsek, kongreden geçirebileceklerse daha pahalı olmasına rağmen alabiliriz, Amerikan sistemi de alabiliriz, bizim bir yerden almamız gerekiyor." dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eleştirilerin ortasında “Babalar Günü” gezisini savundu
DÜNYA Scott Morrison'dan eleştirilere "ucuz numara" yorumu
Japonya'da üçüncü kişi: Kullanımı durdurulan Moderna aşısı yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti
DÜNYA Japonya'da Moderna aşısı yaptıran kişi hayatını ...
İBRET GİBİ... Son dakika: 8 kişiye korona bulaştırmıştı, 5 yıl hapis aldı
DÜNYA 8 kişiye virüs bulaştırdı, 5 yıl hapis cezasına ...
298 kişinin hayatını kaybettiği MH17 davasında Rusya yalan söylemekle suçlanıyor
DÜNYA MH17 davasında adalet arayışı
SON DAKİKA: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırılar: Bir çocuk öldü, 7 çocuk yaralandı!
DÜNYA Chicago'da silahlı saldırılar!
Pençşir düştü! Son dakika: Direniş sonrası Taliban'ın girdiği bölgeden ilk görüntüler
DÜNYA Çatışmalar sonrası Pençşir!
SON DAKİKA: ABD'den Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailesine çıkmasına yardım etti
DÜNYA ABD'den çekilme sonrası ilk tahliye
Kanada Başbakanı Trudeau, seçim ziyaretinde taşlandı
DÜNYA Kanada Başbakanı Trudeau’ya taşlı saldırı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak
DÜNYA Japonya, Kovid-19 nedenli OHAL süresini uzatıyor
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Ulusal uzlaşı projesi başladı
DÜNYA "Libya'da ulusal uzlaşı projesi başladı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.