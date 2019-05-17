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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Finlandiya temasları sürüyor

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki tüm meseleleri yapıcı biçimde ele aldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile bir araya geldi.

 

 

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