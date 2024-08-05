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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yaşanan gelişmeleri yakından takip edildiğini ve gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:11
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        Bangladeş açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te son haftalarda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa'ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde can kayıpları olmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi anayasayı uygun biçimde seçime götürmesi ve yapılacak seçimlerin Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunması temenni edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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