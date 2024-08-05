Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler, ülkeyi büyük bir iç çatışmaya sürükledi.

Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor! Haberi Görüntüle

Ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protesto gösterileri yükselirken, İçişleri Bakanlığı olayları kontrol altına alabilmek için sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilan etti; ancak başarılı olamadı.

Onbinlerce protestocu Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastı. Hasina, görevinden istifa etti ve Hindistan'daki bir 'güvenli bölgeye' askeri helikopterle götürüldü.