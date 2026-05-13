Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Sözcü Keçeli açıklamasında, "Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır." dedi.

Ülkemiz ile Ermenistan Arasında Doğrudan Ticaretin Başlatılması Hakkında:



Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) May 13, 2026

İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların devam ettiğini belirten Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."