        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların devam ettiğini belirtti

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:16 Güncelleme:
        Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

        Sözcü Keçeli açıklamasında, "Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır." dedi.

        İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların devam ettiğini belirten Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

        Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."

