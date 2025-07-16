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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Dışişleri'nde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

        Dışişleri'nde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 08:45 Güncelleme: 16.07.2025 - 08:45
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        Dışişleri'nde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 3’ü aktif, 5’i ihraç olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınması kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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