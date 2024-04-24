Dışişleri'nden ABD insan hakları raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin her yıl tüm dünya ülkeleri özelinde yayımladığı insan hakları raporuna sert tepki gösterdi.

ABD tarafının Türkiye'nin demokrasi ve hukukuna ilişkin getirdiği eleştirileri reddeden Dışişleri, "Ülkemiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

Dışişleri'nin yazılı açıklaması şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200’e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir.

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Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.

Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir.