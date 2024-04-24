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        Haberler Dünya Dışişleri'nden ABD insan hakları raporuna sert tepki

        Dışişleri'nden ABD insan hakları raporuna sert tepki

        Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yayımlanan insan hakları raporuna tepki gösterdi. Rapor Türkiye'yi insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında eleştirirken, Bakanlık raporun 'terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlandığını' söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:08
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        Dışişleri'nden ABD'nin raporuna sert tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin her yıl tüm dünya ülkeleri özelinde yayımladığı insan hakları raporuna sert tepki gösterdi.

        ABD tarafının Türkiye'nin demokrasi ve hukukuna ilişkin getirdiği eleştirileri reddeden Dışişleri, "Ülkemiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

        "ABD'nin temelsiz iddialarda ısrarını anlamak mümkün değil"

        Dışişleri'nin yazılı açıklaması şöyle:

        "ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200’e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir.

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        Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

        Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.

        Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir.

        Ayrıca raporda, Gazze’de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesini büyük endişeyle karşılıyoruz. Bu durum, sözkonusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir.

        ABD’nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz."

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