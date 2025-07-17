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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Harem-i İbrahim Camii açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Harem-i İbrahim Camii açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Harem-i İbrahim Camii'nin yetkilerinin İsrail tarafından Filistinlilerden alınması üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada "Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:35
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        Dışişleri'nden Harem-i İbrahim Camii açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Harem-i İbrahim Camisi üzerinde hukuksuz yetki iddiası hakkında, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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