Dışişleri'nden Hollanda'ya flaş tepki!

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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran kararı sonrası bir açıklama yayımladı.

"Bugün Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür. Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır.

Bahsekonu kararın imzacılarını 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile AİHM kararlarını tetkik etmeye, tarihi bir meselenin daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Ermenistan tarafından yanıtlanmayan Ortak Tarih Komisyonu önerimiz, bu çabaların başında gelmektedir.

Hollanda hükümetinden beklentimiz, hukukun üstünlüğünü gözeten bir tutum benimsemesidir.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin ise son dönemde sıkça yaptığı gibi gerçeklikten kopuk, Türkiye karşıtı kararlar almak yerine, mesaisini giderek artan ve Hollanda Türk toplumunun da günlük olarak karşı karşıya kaldığı ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile son olarak Hükümetin istifasına varan ayrımcı uygulamalarla mücadeleye hasretmesi daha isabetli olacaktır."

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 25, 2021

PARLAMENTODA KABUL EDİLDİ

Hollanda Parlamentosu, Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel Voordewind'in önerisiyle 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını kabul etti.

Hollanda Parlamentosunda gerçekleşen dış ilişkiler oturumunda görüşülen tasarıya DENK partisi hariç parlamentodaki tüm partiler destek verdi.

Tasarıda 1915 olaylarının uluslararası alanda daha fazla tanınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda sözde soykırımın Ermenilerin yanı sıra Aramilere, Süryanilere ve Yunanlılara karşı yapıldığı iddia edildi.

Tasarının görüşüldüğü sırada konuşma yapan DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, "Sözde Ermeni soykırımı iddialarının araştırılması için Taşnak Partisinin arşivlerinin uzmanlara açılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tunahan Kuzu, tasarının kabul edilmesinden sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının her seçim öncesinde özellikle gündeme getirildiğini ve bu durumun Hollanda'da toplumunda bölünmeye sebep olduğunu belirtti.

Kuzu, konunun parlamentoda sıklıkla gelmesine rağmen hükümet tarafından karşılık görmediğini kaydetti.

2017'deki seçimlerden önce de diplomatik kriz çıkarıldığını hatırlatan Kuzu: "Önce Erdoğan'ın radikalleşmeye sebep olduğuyla ilgili istihbarat raporlarını, şimdi de 1915 olaylarını seçimlerden önce gündeme getirdiler" dedi.

Ülkede 15-17 Mart'ta yapılacak genel seçimlere bu yıl rekor bir sayı ile 37 siyasi parti katılıyor.