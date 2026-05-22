        Haberler Dünya Dışişleri'nden, terör örgütü lideri Yotopulos'un serbest bırakılmasını kınadı | Dış Haberler

        Dışişleri, terör örgütü lideri Yotopulos'un serbest bırakılmasını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişimi ile 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un dün serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 18:53 Güncelleme:
        Bakanlık, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü lideri Yotopulos'un serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "1991 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un 21 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

        Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir."

        Açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

