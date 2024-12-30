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        Haberler Sağlık Diyabet riskini azaltmanın 8 yolu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Diyabet riskini azaltmanın 8 yolu

        Diyabetli hasta sayısı her geçen gün artıyor. Araştırmalar, 2035 yılı itibarıyla dünya genelinde 592 milyon kişinin diyabetle mücadele edeceğini ortaya koyuyor. Kontrol altına alınamayan diyabetin, kalp ve böbrek gibi hayati organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini paylaşan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, "Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisiyle diyabeti kontrol altına almak mümkün" dedi. İşte diyabet riskini azaltacak 8 öneri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:58
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        Tip 1 diyabetin genetik ve bağışıklık sistemi ile ilgili faktörlerden kaynaklanabilirken tip 2 diyabetin ise fazla kiloyla doğrudan ilişkisi olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknolojik aletlere saatler ayırmaya bağlı oluşan hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanları hastalığın yaygınlaşma nedenlerinden bazıları. Hastalığın ilerlemeden, halk arasında ‘gizli şeker dönemi’ olarak bilinen pre-diyabet dönemde tespiti çok önemli çünkü tam bu noktada çeşitli önlemler alarak hastalığa engel olunabilir” dedi.

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        GENETİK FAKTÖR DE ÖNEMLİ

        Hastalığın oluşumunda genetik faktörlerin de rol oynayabildiğini belirten Dr. Türemen, “Ailesinde diyabet öyküsü olanların daha dikkatli olması şart. Ek olarak; fazla kilolu, hipertansiyon hastası, kolesterol problemi yaşayan ve kalp hastası kişilerin de yüksek risk grubunda oldukları için sinsi ilerleyen diyabete karşı sağlık taramalarını aksatmamaları çok kritik” dedi.

        Dr. Erdem Türemen, diyabet oluşma riskini azaltacak 8 öneriyi paylaştı:

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        SAĞLIKLI BESLENİN

        Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak lif, sebze, meyve ve tam tahıllara yönelin. Sağlıklı yağlar ve omega-3 içeren gıdaları beslenme planınızdan eksik etmeyin. Lif içeren sebzeler, tam tahıllar ve kuru yemişler kan şekeri düzenlemesi ve tokluk hissi için yardımcıdır.

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        FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN

        Yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi orta düzey bir egzersiz yöntemine haftada en az 150 dakikanızı ayırın. Egzersiz planınıza kas kütlenizi artırmak için direnç egzersizleri de ekleyin.

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        GÜNLÜK İDEAL SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

        Günlük rutin içerisinde bol su tüketerek kan şekeri seviyenizi dengede tutun.

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        İDEAL KİLONUZU KORUYUN

        Dengeli & düzenli bir diyet programı ve dozunda egzersizlerle fazla kilodan kurtulup ideal kilonuzu sabit tutmaya çalışın.

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        UYKU DÜZENİNİZE ÖNEM VERİN

        Günde en az 7-8 saat kaliteli uyuyarak hormon dengenizi koruyun.

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        STRES YÖNETİNİ KONUSUNDA KENDİNİZE EĞİTİN

        Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi yöntemlerle stresinizi kontrol altında tutmaya çalışın, başarılı olamadığınızı hissettiğiniz noktada profesyonel destek almaktan çekinmeyin.

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        TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN

        Hayatınızdan tütün ve tütün ürünlerini tamamen çıkartın, içilen ortamlardan da uzak durun. Tütün dumanı ile etrafa yayılan zararlı maddeler sadece nefesle değil, cilt üzerinden de emilerek vücudunuza zarar verebilir. Kana karışarak bütün organlarınızı olumsuz etkiler.

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        SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN

        Özellikle ailede diyabet öyküsü varsa, düzenli kan şekeri ölçümleri yaptırın. Sağlığınızın takipçisi olun.

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