Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Diyafram nefesi nedir? Doğru nefes almanın sağlığa etkileri

        Diyafram nefesi nedir? Doğru nefes almanın sağlığa etkileri

        Çoğu insan farkında olmadan yanlış nefes alıyor. Oysa doğru nefes teknikleri, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Peki doğru nefes egzersizleri nasıl yapılır ve vücuda ne gibi faydalar sağlar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğru nefes almak için bunları yapın

        Gün içinde yaşanan stres, yorgunluk ve kaygı çoğu zaman yanlış nefes alışkanlıklarıyla da bağlantılı olabilir. Doğru nefes egzersizleri ise hem zihni rahatlatıyor hem de vücudun oksijen kullanımını artırarak daha sağlıklı bir yaşamın kapısını aralıyor.

        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

        NEFES EGZERSİZLERİ VE DİYAFRAM NEFESİ

        Doğru nefes tekniklerini öğrenmek ve diyafram nefesi almak, daha sağlıklı bir yaşam sürmeye yardımcı olabilir. Nefes egzersizleri, vücudun oksijen alımını artıran ve solunum sisteminin daha verimli çalışmasını sağlayan uygulamalardır. Düzenli olarak yapılan bu egzersizler, kasların güçlenmesine katkı sağlarken aynı zamanda stres seviyesinin azalmasına da yardımcı olur.

        REKLAM

        Yanlış nefes alışkanlıkları, vücuttaki oksijen ve karbondioksit dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum kaygı, panik atak, yorgunluk ve bazı ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Günlük olarak yapılan nefes egzersizleri ise kalp ritminin dengelenmesine, enerji seviyesinin yükselmesine ve genel sağlık durumunun iyileşmesine katkı sağlar.

        NEFES EGZERSİZİ NASIL YAPILIR?

        Stresi azaltmaya ve zihinsel olarak rahatlamaya yardımcı olan nefes egzersizini şu adımları takip ederek uygulayabilirsiniz:

        - Ayaklarınızı ve sırtınızı destekleyen rahat bir sandalyeye oturun veya bir mat üzerinde uzanın.

        - Vücudunuzun duruşunun, nefesin rahatça akmasına izin verecek şekilde olduğundan emin olun.

        - Burnunuzdan yaklaşık 2 saniye boyunca nefes alın.

        - Ardından nefesi ağzınızdan yavaşça ve tamamen boşaltacak şekilde verin.

        Bu egzersizi günde 5-10 dakika boyunca, yaklaşık 10-15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Sabah ve akşam yapılan düzenli nefes egzersizleri gün içinde daha sakin ve motive hissetmenize yardımcı olabilir.

        EN ETKİLİ NEFES EGZERSİZLERİ

        BÜZÜK DUDAK SOLUNUMU

        - Boyun ve omuzlarınızı gevşetin.

        REKLAM

        - Ağzınız kapalıyken burnunuzdan yavaşça nefes alın.

        - Ardından ıslık çalacakmış gibi dudaklarınızı büzün.

        - Büzük dudaklarınızdan 4’e kadar sayarak nefesi çok yavaş bir şekilde verin.

        NEFES ODAKLANMA TEKNİĞİ

        - Rahat bir şekilde oturun ya da uzanın.

        - Nefesinizi fark etmeye çalışın ve nefes akışına odaklanın.

        - Derin nefesler ile normal nefesler arasında geçiş yapın.

        - Derin ve normal nefes arasındaki farkı hissetmeye çalışın.

        - Karnınıza odaklanarak her nefes alıp verişte göbeğinizin yükselip alçalmasını gözlemleyin.

        Bu teknik, hem zihinsel odaklanmayı artırır hem de vücudun gevşemesine yardımcı olur.

        DİYAFRAM SOLUNUMU

        - Dizleriniz bükülü olacak şekilde sırtüstü uzanın.

        - Dizlerinizin altına bir yastık yerleştirin.

        REKLAM

        - Bir elinizi göğsünüzün üst kısmına, diğer elinizi ise kaburgalarınızın üzerine koyun.

        - Diyafram hareketini hissetmeye çalışın.

        - Burnunuzdan nefes alırken karnınızın şiştiğini hissedin.

        - Ağızdan yavaşça nefes verirken karın kaslarınızı hafifçe sıkın.

        ALTERNATİF BURUN DELİĞİ NEFESİ

        - Rahat bir oturma pozisyonu alın.

        - Sağ elinizi burnunuza götürün.

        - Başparmağınızla sağ burun deliğinizi kapatın.

        - Önce tüm nefesi vererek akciğerlerinizi boşaltın.

        - Ardından sol burun deliğinden nefes alıp verin.

        - Bu işlemi yaklaşık 5 döngü boyunca tekrarlayın.

        ASLAN NEFESİ

        - Rahat bir şekilde oturun.

        - Parmaklarınızı açarak avuç içlerinizi dizlerinize bastırın.

        - Burnunuzdan derin nefes alın ve gözlerinizi açın.

        - Aynı anda ağzınızı genişçe açıp dilinizi dışarı çıkarın.

        REKLAM

        - Nefesi verirken boğaz kaslarınızı kasarak “ha” sesi çıkarın.

        - Bu egzersizi 3-4 kez tekrar edebilirsiniz.

        DERİN NEFES ALMA EGZERSİZİ

        - Rahat bir şekilde oturun veya ayakta durun.

        - Göğsünüzü açmak için dirseklerinizi hafifçe geriye doğru çekin.

        - Burnunuzdan derin bir nefes alın.

        - 5’e kadar sayarak nefesinizi tutun.

        - Ardından burnunuzdan yavaşça nefes verin.

        NEFES EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

        STRES VE KAYGIYI AZALTIR

        Nefes egzersizleri vücudun oksijen alımını artırarak zihnin sakinleşmesine yardımcı olur. Bu da stres ve kaygı seviyelerinin azalmasına katkı sağlar.

        UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

        Vücudu rahatlatan nefes teknikleri, daha kolay uykuya dalmanıza ve daha kaliteli bir uyku süreci geçirmenize yardımcı olabilir.

        REKLAM

        BİLİŞSEL BECERİLERİ GELİŞTİRİR

        Düzenli nefes egzersizleri odaklanmayı artırır, hafızayı güçlendirir ve karar verme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

        KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Düzenli uygulandığında kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur ve kalp hastalıkları ile inme riskinin azalmasına katkı sağlayabilir.

        AKCİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Nefes egzersizleri akciğer kapasitesini artırabilir ve solunum sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. Özellikle bronşit, astım ve KOAH gibi solunum hastalıklarında destekleyici olarak kullanılabilir.

        SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

        Nefes egzersizleri sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlayarak kabızlık, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olabilir. Ayrıca reflü belirtilerinin azalmasına da katkı sağlayabilir.

        CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Artan oksijen seviyesi cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olabilir.

        REKLAM

        ENFLAMASYONU AZALTMAYA KATKI SAĞLAR

        Düzenli nefes egzersizleri bağışıklık sistemini destekleyerek vücuttaki iltihaplanmanın azalmasına katkı sağlayabilir ve eklem sağlığını destekleyebilir.

        NEFES EGZERSİZLERİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

        Nefes egzersizleri birçok farklı amaçla uygulanabilir:

        - Spor yaparken performansı artırmak için

        - Astım ve KOAH gibi solunum rahatsızlıklarında akciğerleri desteklemek için

        - Hamilelik döneminde kasların gevşemesine yardımcı olmak için

        - Stres ve psikolojik rahatsızlıkların yönetiminde destekleyici yöntem olarak

        NEFES EGZERSİZLERİNİN OLASI YAN ETKİLERİ

        Bazı kişilerde nefes egzersizleri sırasında farklı etkiler görülebilir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız egzersizlere başlamadan önce bir uzmana danışmanız önerilir.

        Nefes egzersizleri sırasında nadiren şu belirtiler görülebilir:

        - Baş dönmesi

        - El, ayak veya bacaklarda karıncalanma

        - Göğüs ağrısı

        - Hızlı veya düzensiz kalp atışı

        - Kas spazmları

        REKLAM

        - Bulanık görme

        - Kulak çınlaması

        Bu belirtiler ortaya çıkarsa egzersizi durdurmak ve bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Elazığ'ın Gezin ilçesinde, bir şahıs, oğlunu yanında bıçaklayan şahsı av tüfeği ile vurarak öldürdü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Akıma onlar da katıldı
        Akıma onlar da katıldı
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        ABD'den Halkbank kararı
        ABD'den Halkbank kararı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!