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Diyanet 2019: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Mübarek Kurban Bayramı heyecanı tüm islam aleminde hissedilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nda tatil planları yapıları yapacak vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi belirtildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2019? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte Diyanet takvimi 2019...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde yer alıyor. Geçen sene Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı. Peki bu sene durum ne olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberimizde yer alacak. 

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirterek, "Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğunu anımsatan Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi.

Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş hayvan kesildiğini, bu sene de vatandaşların kurbanlık için koyun ve keçiyi tercih etmelerini beklediklerini ifade etti.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1440

07

OCAK-2019

PAZARTESİ

........

1

C.AHİR

1440

06

ŞUBAT-2019

ÇARŞAMBA

........

30

C.AHİR

1440

07

MART-2019

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

1

RECEB​

1440​

08

MART-2019​

CUMA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26

RECEB

1440

02

NİSAN-2019

SALI

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1440

06

NİSAN-2019

CUMARTESİ

...........

14

ŞABAN

1440

19

NİSAN-2019

CUMA

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS-2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1440

31

MAYIS-2019

CUMA

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1440

04

TEMMUZ-2019

PERŞEMBE

........

1

ZİLHİCCE

1440

02

AĞUSTOS-2019

CUMA

........

9

ZİLHİCCE

1440

10

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1440

11

AĞUSTOS-2019

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1440

12

AĞUSTOS-2019

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1440

13

AĞUSTOS-2019

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1440

14

AĞUSTOS-2019

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1441

31

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1441

09

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1441

30

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

........

​1

R.EVVEL

1441​

29

EKİM-2019​

SALI

........​

​11

R.EVVEL​

1441​​

08

KASIM-2019​​

CUMA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1441​​

28

KASIM-2019​​​

PERŞEMBE

........​

1

C.EVVEL

​1441

​27

ARALIK-2019​​​​

​CUMA

........​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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