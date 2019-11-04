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Diyanet 2019 takvimi: Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Mevlid kandili tarihi belli oldu. İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili, dualar ve ibadetler ile eda edilecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? İşte Diyanet 2019 takvimi...

Mevlid Kandili

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yılın son kandili olacak Mevlid Kandili, yurfum tüm camilerinde ilahiler, dualar ve ibadetler ile huşu içerisinde idrak edilecek. Mevlid Kandili gecesi edilecek dualar Allah (cc) katında büyük öneme sahip olacak. İşte 2019 Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on birinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek. Böylece 2019'un son kandili de idrak edilmiş olacak.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında ise tesbih namazı gösterilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. 
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra 
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir. 

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