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Zilhicce ne demek? Zilhicce Ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman, nasıl tutulur?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olarak kabul edilen Zilhicce Ayı bu yıl Kurban Bayramı'nda başlayacak. Müslümanlar bu ayda Zilhicce orucu tutarak faziletinden yararlanacak. Peki Zilhicce ne demek? Zilhicce Ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman, nasıl tutulur? İşte Diyanet 2019 takvimi...

Zilhicce Ayı

Zilhicce Ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman, nasıl tutulur? soruları Zilhicce Ayı'nın faziletlerinden yararlanmak isteyen müslüman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zilhicce ayının ilk on günü hac ibadeti yerine getirildiği için faziletli sayılır. İşte Diyanet 2019 takvimine göre Zilhicce Ayı başlangıç tarihi...

ZİLHİCCE AYI NEDİR? ZİLHİCCE NE ANLAMA GELİR?

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “mesîl” ve “müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise “ne‘as” ve “bürek” şeklinde adlandırılıyordu.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce İslâm’dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen
hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.

ZİLHİCCE NE ZAMAN 2019?

Zilhicce ayı Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 10 Ağustos Arefe günü ile başlayacak. Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN, NASIL TUTULUR?

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş , yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1440

07

OCAK-2019

PAZARTESİ

........

1

C.AHİR

1440

06

ŞUBAT-2019

ÇARŞAMBA

........

30

C.AHİR

1440

07

MART-2019

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

1

RECEB​

1440​

08

MART-2019​

CUMA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26

RECEB

1440

02

NİSAN-2019

SALI

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1440

06

NİSAN-2019

CUMARTESİ

...........

14

ŞABAN

1440

19

NİSAN-2019

CUMA

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS-2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1440

31

MAYIS-2019

CUMA

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1440

04

TEMMUZ-2019

PERŞEMBE

........

1

ZİLHİCCE

1440

02

AĞUSTOS-2019

CUMA

........

9

ZİLHİCCE

1440

10

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1440

11

AĞUSTOS-2019

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1440

12

AĞUSTOS-2019

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1440

13

AĞUSTOS-2019

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1440

14

AĞUSTOS-2019

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1441

31

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1441

09

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1441

30

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

........

​1

R.EVVEL

1441​

29

EKİM-2019​

SALI

........​

​11

R.EVVEL​

1441​​

08

KASIM-2019​​

CUMA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1441​​

28

KASIM-2019​​​

PERŞEMBE

........​

1

C.EVVEL

​1441

​27

ARALIK-2019​​​​

​CUMA

........​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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