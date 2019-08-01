Zilhicce Ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman, nasıl tutulur? soruları Zilhicce Ayı'nın faziletlerinden yararlanmak isteyen müslüman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zilhicce ayının ilk on günü hac ibadeti yerine getirildiği için faziletli sayılır. İşte Diyanet 2019 takvimine göre Zilhicce Ayı başlangıç tarihi...
ZİLHİCCE AYI NEDİR? ZİLHİCCE NE ANLAMA GELİR?
Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “mesîl” ve “müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise “ne‘as” ve “bürek” şeklinde adlandırılıyordu.
Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.
Zilhicce İslâm’dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen
hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.
ZİLHİCCE NE ZAMAN 2019?
Zilhicce ayı Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 10 Ağustos Arefe günü ile başlayacak. Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.
ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN, NASIL TUTULUR?
Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş , yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.
2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1440
07
OCAK-2019
PAZARTESİ
........
1
C.AHİR
1440
06
ŞUBAT-2019
ÇARŞAMBA
........
30
C.AHİR
1440
07
MART-2019
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
1
RECEB
1440
08
MART-2019
CUMA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26
RECEB
1440
02
NİSAN-2019
SALI
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1440
06
NİSAN-2019
CUMARTESİ
...........
14
ŞABAN
1440
19
NİSAN-2019
CUMA
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1440
06
MAYIS-2019
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1440
31
MAYIS-2019
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
03
HAZİRAN-2019
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1440
04
HAZİRAN-2019
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1440
05
HAZİRAN-2019
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1440
06
HAZİRAN-2019
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1440
04
TEMMUZ-2019
PERŞEMBE
........
1
ZİLHİCCE
1440
02
AĞUSTOS-2019
CUMA
........
9
ZİLHİCCE
1440
10
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1440
11
AĞUSTOS-2019
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1440
12
AĞUSTOS-2019
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1440
13
AĞUSTOS-2019
SALI
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1440
14
AĞUSTOS-2019
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1441
31
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1441
09
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1441
30
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
........
1
R.EVVEL
1441
29
EKİM-2019
SALI
........
11
R.EVVEL
1441
08
KASIM-2019
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1441
28
KASIM-2019
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1441
27
ARALIK-2019
CUMA
........
YORUMLAR