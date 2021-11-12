Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. 12 Kasım Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati
İSTANBUL CUMA SAATİ - 12 KASIM
12 Kasım İstanbul Cuma saati: 12.53
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|12 Kasım 2021 Cuma
|06:13
|07:41
|12:53
|15:31
|17:56
|19:18
|13 Kasım 2021 Cumartesi
|06:14
|07:42
|12:53
|15:30
|17:55
|19:17
|14 Kasım 2021 Pazar
|06:15
|07:43
|12:53
|15:30
|17:54
|19:16
|15 Kasım 2021 Pazartesi
|06:16
|07:44
|12:54
|15:29
|17:53
|19:16
|16 Kasım 2021 Salı
|06:17
|07:46
|12:54
|15:28
|17:52
|19:15
|17 Kasım 2021 Çarşamba
|06:18
|07:47
|12:54
|15:28
|17:51
|19:14
|18 Kasım 2021 Perşembe
|06:19
|07:48
|12:54
|15:27
|17:51
|19:14
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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