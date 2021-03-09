İslam dininde üç ayların başlangıcı, kandil tarihleri, dini bayramların tarihleri ve pek çok şey dini günler takvimine göre belli oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı dini günler takvimi açıkladı. İşte 2021 kandillerin ve dini bayramların tarihleri...

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ