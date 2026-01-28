Ramazan ayına geri sayım devam ederken fitre miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Fitre, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve imkanı olan Müslümanların, Ramazan ayında yardıma muhtaç insanlara verdiği sadaka olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla 2026 yılı fitre miktarı belli oldu. Bu kapsamda “2026 fitre ne kadar, fitre ne zaman, kimlere verilmeli?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrntılar...