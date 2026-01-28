2026 fitre miktarı ne kadar oldu? Fitre kimler tarafından kimlere verilir?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 fitre miktarı gündeme geldi. Her yıl Müslümanlar, Ramazan bayramına kavuşmanın şükrü ile ihtiyaç sahiplerine fıtır sadakası vererek yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 fitre miktarını açıkladı. Peki, fitre ne kadar oldu, fitre kimler tarafından kimlere verilir? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayına geri sayım devam ederken fitre miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Fitre, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve imkanı olan Müslümanların, Ramazan ayında yardıma muhtaç insanlara verdiği sadaka olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla 2026 yılı fitre miktarı belli oldu. Bu kapsamda “2026 fitre ne kadar, fitre ne zaman, kimlere verilmeli?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrntılar...
FİTRE NEDİR?
Fitre ya da fıtır sadakası, Ramazan ayının sonunda, bayrama ulaşan ve temel ihtiyaçları dışında imkanı olan her Müslümanın, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına vermesi gereken bir sadakadır. Her yıl Ramazan Bayramında ihtiyaç sahiplerine fıtır sadakası verilerek toplumsal dayanışma sağlanır.
2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi.
FİTRE KİMLER TARAFINDAN VERİLİR?
Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilir.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
- Kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara,
- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yardıma muhtaçlara,
- Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine,
- Borcu olanlar ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre / fıtır sadakası verilebilir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
Fitre, Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı’nın birinci gününe kadar verilebilir. Erken verilmesi ise daha faziletli kabul edilir. Böylece ihtiyaç sahipleri bayram sevincini yaşayabilirler.