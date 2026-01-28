Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Diyanet ile 2026 fitre miktarı ne kadar, fitre nedir, fitre kimler tarafından kimlere verilir, Ramazan'da mı verilecek?

        2026 fitre miktarı ne kadar oldu? Fitre kimler tarafından kimlere verilir?

        Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 fitre miktarı gündeme geldi. Her yıl Müslümanlar, Ramazan bayramına kavuşmanın şükrü ile ihtiyaç sahiplerine fıtır sadakası vererek yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 fitre miktarını açıkladı. Peki, fitre ne kadar oldu, fitre kimler tarafından kimlere verilir? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayına geri sayım devam ederken fitre miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Fitre, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve imkanı olan Müslümanların, Ramazan ayında yardıma muhtaç insanlara verdiği sadaka olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla 2026 yılı fitre miktarı belli oldu. Bu kapsamda “2026 fitre ne kadar, fitre ne zaman, kimlere verilmeli?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrntılar...

        2

        FİTRE NEDİR?

        Fitre ya da fıtır sadakası, Ramazan ayının sonunda, bayrama ulaşan ve temel ihtiyaçları dışında imkanı olan her Müslümanın, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına vermesi gereken bir sadakadır. Her yıl Ramazan Bayramında ihtiyaç sahiplerine fıtır sadakası verilerek toplumsal dayanışma sağlanır.

        3

        2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi.

        4

        FİTRE KİMLER TARAFINDAN VERİLİR?

        Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilir.

        5

        FİTRE KİMLERE VERİLİR?

        - Kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara,

        - Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yardıma muhtaçlara,

        - Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine,

        - Borcu olanlar ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre / fıtır sadakası verilebilir.

        6

        FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

        Fitre, Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı’nın birinci gününe kadar verilebilir. Erken verilmesi ise daha faziletli kabul edilir. Böylece ihtiyaç sahipleri bayram sevincini yaşayabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!