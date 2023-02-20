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Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?

Üç ayların ilki Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Recep ayının 21 Şubat tarihinde sona ermesinin ardından, üç ayların ikincisi Şaban ayı başlayacak. 21 Şubat Salı günü idrak edilecek Şaban ayı namazının kılınışı araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet İşleri ile adım adım Şaban ayı namazının kılınışı...

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  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 21 Şubat Salı günü idrak edilecek. Şaban ayı için geri sayım başlarken, "Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?" soruları gündeme geldi. İslam Peygamberi Hz Muhammed'in 'Ümmetimin ayı' olarak ifade ettiği Şaban ayı namazının kılınışını haberimizde derledik. İşte Şaban ayı namazı kılınışı...
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    ŞABAN AYI NAMAZI NEDİR?

    İlk Gün Namazı

    2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    ŞABAN AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

    Şaban ayı namazı nafile namazlardan biridir. Tesbih namazı da nafile namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

    Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

    Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

    Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177), “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, “Ṣavm”, 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, “Zekât”, 28).

     
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    Şâbanın on beşinci gecesinde (Berat Gecesi) müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir.

     
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    Yine bu ay içerisinde beş vakit namazın yanı sıra, yoksullara yardım etmek, Kur'an okumak, dualar ve zikirlerle geçirmek alimler tarafından müminlere verilen tavsiyeler arasındadır.
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

    Şaban ayında tesbih çekmek isteyenler genellikle şu sıralamayı takip ediyorlar

    Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

    Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

    Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

     
  • Diyanet ile Şaban ayı namazı kılınışı! Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

    Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

    Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

    Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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