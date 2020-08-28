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Konu ile ilgili sosyal medya hesabında açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “ Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan, Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy ve Fatih Belediye Başkanımız Ergun Turan ile birlikte #KariyeCamii’nin ibadete açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledik.” İfadelerini kullandı.