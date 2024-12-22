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        Haberler Bilgi Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin din görevlisi (İmam Hatip) alımı başvuru tarihleri, şartları, sözlü sınav yeri zamanı

        Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin din görevlisi alıyor! Başvurular ne zaman başlıyor, şartlar neler?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi bünyesine 4 bin din görevlisi (İmam Hatip) alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, KPSS puanı ve sözlü sınav başarı notuna göre değerlendirilecek ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Peki, 4 bin din görevlisi alımı için başvuru tarihleri ve şartlar neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:58
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        Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin din görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav başarı notuna göre değerlendirilecek. Sözlü sınavda; Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve hitabet konuları üzerinden adayların yetkinlikleri ölçülecek. İşte, Diyanet'in 4 bin din görevlisi alımıyla ilgili detaylar...

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        4 BİN DİN GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

        Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 30.12.2024-10.01.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

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        SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        Sınav tarihi ileriki günlerde açıklanacak. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav;

        a) İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için;

        İstanbul, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu

        b) İHL + Hafız kontenjan grubu için;

        Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum

        c) İlahiyat Fakültesi+Hafız, İlahiyat Ön Lisans+İHL+Hafız ve İlahiyat Ön Lisans+İHL kontenjan grubu için;

        Ankara

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        DİN GÖREVLİSİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

        1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

        2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

        3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, Aday Din Görevlisi olarak Diyanet Akademisine girmeye hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.

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