Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin din görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav başarı notuna göre değerlendirilecek. Sözlü sınavda; Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve hitabet konuları üzerinden adayların yetkinlikleri ölçülecek. İşte, Diyanet'in 4 bin din görevlisi alımıyla ilgili detaylar...