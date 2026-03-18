RAMAZAN FİTRESİ EN GEÇ NE ZAMANA KADAR VERİLEBİLİR?

Ramazan ayının son günlerine girilirken fitre ibadetine ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle “Fitre ne zamana kadar verilir?” sorusu sıkça araştırılırken, konuya ilişkin resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı.

Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu’nda yer alan bilgilere göre, fitrenin verilme zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul ediliyor. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin bayram öncesinde destekten faydalanması amaçlanıyor.

Öte yandan fitrenin, bayram namazından önce verilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Bayram sonrasına bırakılması ise mekruh olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, fitrenin mümkün olduğunca erken verilmesi öneriliyor.