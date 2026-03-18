Diyanet İşleri'ne göre fitre ne zamana kadar verilebilir? 2026 fitre miktarı ne kadar?
Ramazan ayının son günlerine girilirken fitre ibadetine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle fitrenin son verilme tarihi ve kimlere verileceği merak konusu olurken, konuya dair açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, fitre ne zamana kadar verilir ve bu ibadetle ilgili dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte merak edilenler…
RAMAZAN FİTRESİ EN GEÇ NE ZAMANA KADAR VERİLEBİLİR?
Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu’nda yer alan bilgilere göre, fitrenin verilme zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul ediliyor. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin bayram öncesinde destekten faydalanması amaçlanıyor.
Öte yandan fitrenin, bayram namazından önce verilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Bayram sonrasına bırakılması ise mekruh olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, fitrenin mümkün olduğunca erken verilmesi öneriliyor.
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi. Fitre bedeli 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak.