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Diyanet İşleri yanıtladı: Göz ve kulak damlası orucu bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayında olduğumuz bugünlerde orucu bozan durumlar oruç tutan kişiler tarafından merak ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle burun spreyi, göz damlası veya kulak damlası kullanan kişiler, oruçlarının bozulup bozulmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 'Kulak ve göz damlası, burun spreyi orucu bozar mı?' İşte detaylar...

Göz ve kulak damlası orucu bozar mı?

Ramazan ayında olduğumuz bugünlerde orucu bozan durumların neler olduğu, hangi durumların kaza gerektirdiği oruç tutan insanlar tarafından merak ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle burun spreyi, göz damlası veya kulak damlası kullanan kişiler, oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak konusu. 

Peki, gerçekten burun spreyi, kulak ve göz damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, burun spreyi, kulak ve göz damlası orucu bozar mı sorusuna yanıt verdi. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

Kulak damlası orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz.

Göz damlası orucu bozar mı? 

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. 

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