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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?

Genellikle 40 yaş ve üstü hastalarda bulunan şeker hastası vatandaşlar gün içerisinde insülin kullanmak mecburiyetindedirler. Peki şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? İşte detaylar...

İnsülin orucu bozar mı?

Ramazan'ın gelmesiyle orucu bozan yiyecek ve içecekler araştırılmaya başlandı. İnsülin orucu bozar mı? sorusu da araştırılanlardan bir tanesi. Diyabet hastalığı halk arasında şeker diye adlandırılır. Diyabet hastaları hastalıkları nedeniyle gün içinde insülin iğnesi vurulurlar. Peki insülin orucu bozar mı? İşte cevabı...

İNSÜLİN ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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