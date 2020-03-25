Şaban ayı ne zaman başlıyor? sorusu müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Şaban ayı, Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir. Çeşitli ibadetlerle idrak edilecek olan Şaban ayında, Müslümanlar diğer aylara göre bol bol sevap kazanacak. İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi...

ŞABAN AYI NE ZAMAN? 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 25 Mart Çarşamba günü başlayacak.

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

İlk Gün Namazı

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020