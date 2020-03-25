Şaban ayı ne zaman başlıyor? sorusu müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Şaban ayı, Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir. Çeşitli ibadetlerle idrak edilecek olan Şaban ayında, Müslümanlar diğer aylara göre bol bol sevap kazanacak. İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi...
ŞABAN AYI NE ZAMAN? 2020
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 25 Mart Çarşamba günü başlayacak.
ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?
1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
İlk Gün Namazı
2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1441
26
OCAK-2020
PAZAR
........
1
RECEB
1441
25
ŞUBAT-2020
SALI
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3
RECEB
1441
27
ŞUBAT-2020
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1441
21
MART-2020
CUMARTESİ
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1441
25
MART-2020
ÇARŞAMBA
...........
14
ŞABAN
1441
07
NİSAN-2020
SALI
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1441
19
MAYIS-2020
SALI
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1441
22
HAZİRAN-2020
PAZARTESİ
........
1
ZİLHİCCE
1441
22
TEMMUZ-2020
ÇARŞAMBA
........
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1442
20
AĞUSTOS-2020
PERŞEMBE
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1442
29
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1442
18
EYLÜL-2020
CUMA
........
1
R.EVVEL
1442
18
EKİM-2020
PAZAR
........
11
R.EVVEL
1442
28
EKİM-2020
ÇARŞAMBA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1442
16
KASIM-2020
PAZARTESİ
........
1
C.EVVEL
1442
16
ARALIK-2020
ÇARŞAMBA
........
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