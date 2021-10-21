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Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam alemi 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyor. Bu bekleyiş sürerken bir yandan da Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 2022 takvimine göre Ramazan ayı oruç ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlayacak? İşte İlk orucun tutulacağı tarih...

RAMAZAN AYI 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2 Nisan günü başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 YILI DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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