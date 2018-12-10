Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, konunun, çocuklarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.



"ÇOCUKLARIMIZLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "(Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözleri) Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir cami sohbetinde ayet-i kerimeyi delil göstererek Müslümanları Kuran’ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip, şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur."

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