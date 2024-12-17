Diyarbakır'da 9 bin dekar arazi suya kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinde toplam 9 bin 550 dekar arazinin sulanması amacıyla 40 kilometrelik sulama kanalı projesini tamamladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığa bağlı ekipler, kent genelinde suyu verimli kullanmak ve susuz arazileri suyla buluşturmak için projeler üretiyor.