Diyarbakır'da akraba iki aile arasında iddiaya göre '400' lira anlaşmazlığı nedeniyle silahlı, sopalı ve taşlı kavga çıktı. Olay yerine gelen polise de taşlı saldırıda bulunan gruba gazla müdahale edildi, 3 kişi yaralandı.

'400 LİRA' ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre, olay 23.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki aile arasında 400 TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı.

Aileler arasında çıkan tartışmaya diğer yakınların da dahil olmasıyla sözlü tartışma; silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.