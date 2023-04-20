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Diyarbakır'da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, minare yıkıldı

Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Ergani ve Silvan ilçelerinde dolu ve fırtına etkili oldu. Fırtınada bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi, ağaçlar devirlid, araçlar zarar gördü. Silvan'da caminin minaresi yıkıldı

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DHA
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

    Diyarbakır'da fırtınada bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu, elektrik ve ağaçlar devirldi, araçlar zarar gördü. Silvan'da caminin minaresi yıkıldı
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

    Diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
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  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

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  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

    Ergani'de sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. İlçeye bağlı kırsal Aşağıkuyulu Mahallesi'nde şiddetli rüzgarla bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

    Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sebebiyle de kırsal Onbaşılar Mahallesi Dorukkardı mezrasında caminin minaresi yıkıldı. Caminin bir bölümü, yıkılan minarenin taşları nedeniyle zarar gördü
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

    Mezrada birçok ağaç da devrildi. 
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

    ölgede yaşayan Ebubekir Bayhan, "Camimizin minaresi aşırı yağış ve fırtınadan dolayı yıkıldı. Cami de hasar gördü. Çevreye baya zarar verdi. Köyde 100'den fazla ağaç devrildi. Kalın ağaçların devrildiğini görüyoruz" dedi.
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!
  • Diyarbakır'da fırtına minare yıktı!

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