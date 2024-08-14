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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da jeotermal su kaynağı destekli sera | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da jeotermal su kaynağı devreye alınarak sera kurulacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, Çarıklı Mahallesi'ndeki jeotermal kaynak su kaynağını devreye alarak sera kuracaklarını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:39
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        Diyarbakır'da jeotermal su kaynağı destekli sera
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, belediyenin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

        Başkan Hatun, ilk olarak Çarıklı Mahallesi'nde bulunan Jeotermal (Sıcak Su) Su kaynağını gezdi. Alanla ilgili birim amirlerinden bilgi alan Başkan Hatun, kaynak suyunu devreye alarak alanda sera kuracaklarını bildirdi.

        Hatun, Çarıklı Mahallesi'ndeki arazilerin kentin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek mahiyette olduğunu, bu alanda araştırma yapacaklarını belirterek, çiftçilerin üretimlerini destekleyeceklerini aktardı.

        Hatun, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kent girişi konumunda olan alanın kaldırım ve peyzaj düzenlenmesinin yapılarak hizmete sunulmasını istedi.

        Başkan Hatun, ardından Canlı Hayvan Borsası ve Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Tenis Kortu'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        #yerel haberler
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