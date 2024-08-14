Diyarbakır'da jeotermal su kaynağı destekli sera

Diyarbakır'da jeotermal su kaynağı devreye alınarak sera kurulacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, Çarıklı Mahallesi'ndeki jeotermal kaynak su kaynağını devreye alarak sera kuracaklarını belirtti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, belediyenin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.
Başkan Hatun, ilk olarak Çarıklı Mahallesi'nde bulunan Jeotermal (Sıcak Su) Su kaynağını gezdi. Alanla ilgili birim amirlerinden bilgi alan Başkan Hatun, kaynak suyunu devreye alarak alanda sera kuracaklarını bildirdi.
Hatun, Çarıklı Mahallesi'ndeki arazilerin kentin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek mahiyette olduğunu, bu alanda araştırma yapacaklarını belirterek, çiftçilerin üretimlerini destekleyeceklerini aktardı.
Hatun, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kent girişi konumunda olan alanın kaldırım ve peyzaj düzenlenmesinin yapılarak hizmete sunulmasını istedi.
Başkan Hatun, ardından Canlı Hayvan Borsası ve Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Tenis Kortu'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.