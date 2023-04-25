Tabii larva ve tırtıl dönemlerinde bu biraz farklılık gösteriyor. Doğaseverleri bu yolculuğu gözlemlemeye çağırıyoruz. Bu göç, bundan sonra sayıları daha da artarak büyük bir ihtimal ile devam edecektir. Birkaç yıl önce de bu kelebeklerin göçünü buradan gözlemlemiştik. Gözlemlemek isteyen arkadaşlarımız fotoğraf makinelerini veya kameralarını alıp, bunları gözlemleyebilir.