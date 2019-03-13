Diyarbakır’da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Kayapınar İlçesi’nde 7 gram kaliforniyum madde ele geçirdi. Nükleer reaktörlerde kullanılan maddenin piyasa değerinin bir gramının 4 milyon dolar olduğu öğrenildi. Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait bin adet tarihi sikke de ele geçirildi.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, merkez Kayapınar İlçesi’nde düzenlediği operasyonda 7 gram kaliforniyum maddesi ve bin 195 adet sikke ve tarihi obje ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği’nde yapılan açıklamada, jandarma, kaliforniyum maddesi ile yaklaşık Roma ve Bizans dönemine ait gümüş ve bronz sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Merkez Kayapınar İlçesi’nde bir ikamete baskın düzenlendiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında “Şahsın üzerinde ve aracında yapılan adli aramada; 7 gram kaliforniyum maddesi olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 167 adet bronz sikke, 10 adet gümüş sikke, 3 adet yüzük, 15 adet obje olmak üzere toplam (1195) adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen madde ve tarihi eserler, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bahse konu maddenin incelenmesi maksadıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bilgi verilmiştir" denildi.

KALİFORNİYUM MADDESİ

Doğada bulunmayan ve dünyada en pahalı ikinci madde olan kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanıyor. Piyasa değeri bir gramının 4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.



