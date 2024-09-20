Diyarbakır'da öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Diyarbakır'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin "Heimlich manevrası" müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 20.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:22
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Merkez Bağlar ilçesinde Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrenci S.Ö., teneffüste boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.
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Olayı gören Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Yılmaz, heimlich manevrasıyla kız öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı.
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Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.