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Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Kar yağışı uyarıları peş peşe gelirken başta başkent Ankara olmak üzere pek çok il beyaza büründü. 23 Ocak'ta başlayan 15 tatil 3 Şubat Cuma günü sona erdi. Normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak olan binlerce öğrencinin gözü 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? sorusuna çevrildi. Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması bekleniyor. İşte, Diyarbakır kar tatiline ilişkin merak edilenler...

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  • Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, okullar tatil mi oldu?

    Kar yağışı uyarısı verilirken gözler Diyarbakır kar tatili haberlerine çevrildi. Ocak ayında yaşanan kış kuraklığının ardından Şubat ayı soğuk hava dalgası ile geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi Diyarbakır'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...
  • Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, okullar tatil mi oldu?

    MGM'NDEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, okullar tatil mi oldu?

    YAĞIŞLARIN KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

    Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
  • Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, okullar tatil mi oldu?

    ERZURUM'DA 6 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    6 Şubat Pazartesi günü Diyarbakır kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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