Diyarbakır'da olay Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müteahhit ile emlakçı arasında binanın tadilatı konusunda çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olayda 4 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Y.Ç. ve O.V. ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.