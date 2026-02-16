Canlı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 4 yaralı | SON DAKİKA HABERİ

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı!

        Diyarbakır'da, müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı. Y.Ç. ve O.V. ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 16.02.2026 - 15:18 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:01
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı!
        Diyarbakır'da olay Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müteahhit ile emlakçı arasında binanın tadilatı konusunda çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre olayda 4 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Y.Ç. ve O.V. ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        DEAŞ'lı 5 terörist, 3 polisi şehit etmeden 2 ay önce 'terör örgütü' üyeliği'nden beraat etmiş

        YALOVA'da 3 polis memurunun şehit olduğu çatışmada ölen DEAŞ terör örgütü üyesi 6 teröristten 5'inin, 2024 yılında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınarak tutuklandığı ve yapılan yargılama sonunda, çatışmadan 2 ay önce Ekim 2025'te beraat ettikleri ortaya çıktı. (DHA)

