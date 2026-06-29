Diyarbakır'da suç örgütüne operasyon! 15 tutuklama!

Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı

Giresun'da, hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada, yumruk attığı emekli sınıf öğretmeni 68 yaşındaki Abdullah Coşkun'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki İlhan İhtiyaroğlu, "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptır... Daha Fazla Göster Giresun'da, hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada, yumruk attığı emekli sınıf öğretmeni 68 yaşındaki Abdullah Coşkun'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki İlhan İhtiyaroğlu, "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı Daha Az Göster