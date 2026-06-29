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        Diyarbakır’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama!

        Diyarbakır'da elebaşılığını A.E.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da suç örgütüne operasyon! 15 tutuklama!

        Diyarbakır'da elebaşılığını A.E.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, elebaşılığını A.E.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütü takibe alındı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüte üye olmak' suçlarından yürütülen soruşturmada örgütün karıştığı 16 ayrı eylem deşifre edildi. Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 kilo esrar, 350 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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