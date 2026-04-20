Diyarbakır'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri daire başkanlıkları tarafından yapılan denetimlerde, gıda satışı yapılan bir iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde raflarda bulundurulan ürünler tek tek incelendi.

Denetimlerde çok sayıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Sağlık açısından risk taşıyan bu ürünler, tutanak altına alınarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Tespit edilen ürünler için detaylı tutanak düzenlenirken, ilgili mevzuat gereği gerekli idari işlemler başlatıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Ayrıca yurttaşlardan, alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.