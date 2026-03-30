Diyarbakır'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü, dayısını yaraladı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, dayısını ise aynı silahla ağır yaraladı
Giriş: 30.03.2026 - 05:07
Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'ndeki evine gelen M.D. ile karısı Ö.D. ve dayısı A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bunun üzerine M.D, av tüfeğiyle eşine ve dayısına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ö.D. ise hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.D, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de bölgede güvenlik önlemi alındı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
