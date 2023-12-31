Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

        Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

        Yoğun sis nedeniyle Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal olurken, görüş mesafesinin bazı noktalarda 50 metreye kadar düştüğü şehirde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da dün akşamdan beri etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Diyarbakır Havalimanı'nda da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu