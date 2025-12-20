Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açıldı: 4 gözaltı

        Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açıldı: 4 gözaltı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine ateş açılmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 08:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açıldı: 4 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        AA'nın haberine göre; hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başladı. Kaçtığı esnada E.D. polis ekiplerine silahla ateş açtı, bu sırada kardeşi L.D. yaralandı. Yaralı L.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Ardından Yunus timlerince, kaçan E.D'nin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü. Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalandı, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. de gözaltına alındı.

        Yaralı L.D. hakkında da gözaltı işleminin uygulandığı öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi