Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açıldı: 4 gözaltı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine ateş açılmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
AA'nın haberine göre; hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başladı. Kaçtığı esnada E.D. polis ekiplerine silahla ateş açtı, bu sırada kardeşi L.D. yaralandı. Yaralı L.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Ardından Yunus timlerince, kaçan E.D'nin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü. Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalandı, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. de gözaltına alındı.
Yaralı L.D. hakkında da gözaltı işleminin uygulandığı öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.