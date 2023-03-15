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Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe okul var mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde meydana yoğun sağanak yağış sel felaketine yol açarken bazı illerde okullar 15 Mart itibarıyla tatil edildi. Bu kapsamda Diyarbakır ilinde yarın okullar tatil mi sorusu gündeme gelirken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 16 Mart Perşembe günü Diyarbakır ilinde okula gidecek olan öğrenciler okulların durumunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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  • Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı?

    Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaşanan sel felaketinin ardından okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Şanlıurfa valisi 15 Mart itibarıyla okulların tatil edildiğini duyururken, Diyarbakır ilinde 16 Mart'ta okullar açık mı, kapalı mı soruları gündeme geldi. Peki, "Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16  Mart Perşembe okul var mı?" İşte okulların durumuna ilişkin Diyarbakır valiliği tarafından yapılan açıklamalar...
  • Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı?

    16 MART PERŞEMBE DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede hayat durma noktasına geldi. Can kayıplarının da yaşandığı Şanlıurfa'da 15 Mart'ta okullar tatil edildi.
  • Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı?

    Diyarbakır için Meteoroloji perşembe gününe de uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı" bildirildi. Diyarbakır Valiliği'nden okulların yarın tatil olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

    Diyarbakır'da okulların tatil edilmesi durumunda gelişmeleri haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı?

    DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU

    Deprem bölgesinde Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkili olacak.

     
  • Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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