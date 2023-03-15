Diyarbakır için Meteoroloji perşembe gününe de uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı" bildirildi. Diyarbakır Valiliği'nden okulların yarın tatil olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Diyarbakır'da okulların tatil edilmesi durumunda gelişmeleri haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.