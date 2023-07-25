Diyarbakır'da yaşlı adam, köpeklerin saldırısında öldü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan Faik Delibaş (90), köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti.

KORKUNÇ OLAY MEZRA SAKİNLERİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, PARÇALANMIŞ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

DHA'nın haberine göre; kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.