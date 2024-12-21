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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da zincirleme kaza: 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:32
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        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 9 yaralı
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        Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Elazığ Kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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